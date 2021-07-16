У мережі стартувала акція солідарності із заарештованим фрілансером Радіо Свобода Владиславом Єсипенком

У соціальних мережах розпочалася акція #JournalismIsNotaCrime на підтримку заарештованого в анексованому Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Про це 16 липня у фейсбуці повідомила голова правління українського Центру громадянських свобод та ініціатив Олександра Матвійчук.

«Кожні один чи два дні у соціальних мережах Facebook та Twitter буде з’являтися пост від українських та іноземних журналістів про справу Владислава та переслідування свободи преси на окупованих українських територіях. Якщо окупаційна влада Криму хотіла закрити рот журналістам на півострові, то цим самим вистрелила собі в ногу. Ми будемо тримати справу Владислава Єсипенка у фокусі під час «мертвого літнього сезону», – йдеться в повідомленні.

Матвійчук також зазначила, що, крім Владислава Єсипенка, ще дев’ять громадянських журналістів з Криму перебувають за ґратами.

«Це Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхаліев, Амет Сулейманов», – йдеться в повідомленні.

Відомий український журналіст Віталій Портников у фейсбуці запросив охочих долучатися до акції солідарності з Владиславом Єсипенком. Він зазначив, що кампанія #PrisonersVoice запрошує, зокрема, журналістів приєднатися до акції, щоб підтримати Єсипенка та інших журналістів в окупованому Криму.

У соцмережах раніше вже проходила акція на підтримку Владислава Єсипенка. Крім того, на майдані Незалежності в Києві 6 липня відбулася акція #FreeYesypenko на підтримку журналіста.

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді 15 липня відбулося засідання у кримінальній справі стосовно заарештованого ФСБ Росії в Криму Владислава Єсипенка. На цьому засіданні російський прокурор оголосив обвинувальний висновок. Єсипенка звинувачують за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Санкції обох статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «знущанням зі справедливості» оголошення обвинувального висновку Єсипенку.

6 липня підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».