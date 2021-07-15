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Українські правозахисники вимагають від уряду розірвати всі відносини з Лукашенком

Акція солідарності з Білоруссю у Верховній Раді України. Архівне фото, 4 вересня 2020 року

Майже три десятки правозахисних організацій в Україні вимагають від влади розірвати дипломатичні та економічні відносини з фактичною владою Білорусі.

Відповідне звернення організації надіслали президенту Володимиру Зеленському, керівнику його апарату Андрію Єрмаку, спікеру парламенту Дмитру Разумкову, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Представники правозахисних організацій в Україні вимагають «припинити дипломатичні відносини з представниками нелегітимного та антидемократичного режиму Лукашенка, публічно підтримати громадянське суспільство Білорусі, заборонити економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, запровадити жорсткі санкції проти всіх чиновників та бізнесменів режиму Лукашенка».

Крім того, правозахисники вимагають припинити співпрацю з правоохоронними органами та структурами безпеки та заборонити екстрадицію білоруських громадян на вимогу білоруських правоохоронних органів.

Активісти пропонують скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб «обговорити ризики, пов’язані з поглибленням співпраці режиму Лукашенка та Росією та фактичною участю Білорусі в гібридній війні Росії проти України».

Звернення підписали організації «Схід SOS», Правозахисний центр «Поступ», Чернігівський освітній центр з прав людини, ГО «МАРТ», Правозахисний центр «Зміна» та інші.

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