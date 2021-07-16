Данілов про ситуацію в енергетиці: «все буде добре». Можливості купівлі вугілля в Білорусі не заперечив

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевняв, що ситуація в енергетиці, коли ціла низка енергоблоків ТЕС і ТЕЦ не працює через брак палива, перебуває під контролем. Але він так і уник відповіді на неодноразові запитання, чи розглядається варіант купівлі вугілля в Білорусі, незважаючи на складну дипломатичну ситуацію у відносинах із цією країною.

Виступаючи на брифінгу після засідання РНБО, він нагадав, що нині в Україні через велику спеку, зокрема, активно використовують кондиціонери – «ми сьогодні маємо таке ж споживання, як ми мали взимку, коли було –20».

«Ми на сьогоднішній день цю ситуацію тримаємо під контролем. У нас учора була велика нарада в «Укренерго», ми якраз розглядали це питання: по-перше, в який спосіб готуватися до зимового періоду, і в який спосіб робити так, щоб у нас ні в якому разі ніяких відключень влітку не було. Це питання перебуває під контролем», – сказав він.

На повторне запитання про вугілля з Білорусі Данілов відповів так: «У вас світло вдома є? На всіх підприємствах України світло є? Не турбуйтеся, все буде добре. Вся ситуація – я ж вам сказав, що ми вчора з цього приводу в «Укренерго» проводили велику нараду, – не турбуйтеся. Все працює. Все буде добре».

На подальші перепитування журналістів Данілов так само уникав прямої відповіді: «Шо значить вугілля з Білорусі? В Білорусі є шахти? …Що ви так турбуєтеся, де ми будемо купувати вугілля? Ну, в Білорусі купимо. Купимо в іншої країни. Не хвилюйтеся. Ще раз наголошую: все має бути добре. Це наш такий девіз, ми маємо з цим жити».

Він також не став заперечувати можливість варіанту, що Україна таки буде купувати вугілля в Білорусі. «Дивіться, от ви такі цікаві – я ж не Міністерство енергетики, я простий секретар Ради нацбезпеки і оборони, головою якої є президент Володимир Зеленський. Якщо ви вважаєте, що я там сиджу і дивлюся, який вагон звідки поїхав, то ви глибоко помиляєтеся. В мене є чим займатися, повірте», – сказав Данілов.

Раніше 16 липня Національна енергетична компанія «Укренерго» спростувала твердження народного депутата Олексія Кучеренка (фракція «Батьківщина»), ніби 15 і 16 липня Україна зверталася по аварійну допомогу для своєї об’єднаної енергосистеми від Росії і Білорусі, щоб закуповувати електроенергію в цих країн.

«Диспетчерський центр «Укренерго» не активував аварійну допомогу в ОЕС України протягом 15–16 липня 2021 року. Також, як відомо, наразі в ОЕС України не відбувається імпорт із країн, які не є членами енергетичного співтовариства», – заявили в компанії в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Напередодні Кучеренко, який є нині першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, стверджував у фейсбуці, що «вчора була аварійна допомога з Росії, сьогодні запросили аварійну допомогу з Білорусі». При цьому він дав посилання на статтю з заголовком «В Україні почали масово зупинятися енергоблоки ТЕС через нестачу вугілля». У статті за 15 липня йшлося про те, що в Україні на той час 11 енергоблоків теплоелектростанцій і теплоенергоцентралей оголосили про неможливість роботи через нестачу палива, ще 10 енергоблоків пішли в аварійний ремонт.

На нинішній час, як свідчить сайт «Укренерго», через нестачу палива не працюють 14 енергоблоків, в аварійному ремонті перебувають 8.

В ефірі телеканалу «Україна 24», інформує агентство, Кучеренко також заявив: «Учора звернулися до РАТ «ЄЕС» (російська енергокомпанія – ред.) за аварійною підтримкою, сьогодні – офіційно звернулися до Білорусі брати до 1 ГВт за ціною в десять разів більше, ніж могли б виробити наші станції».

Як випливає з повідомлення, ніяких підтверджень своїм словам він не навів.

Кучеренко також говорив про закупівлю електроенергії – але не згадував про можливість закупівлі вугілля в інших країнах.

Попереднього дня, 15 липня, компанія «ДТЕК Енерго», якій належить значна частка енергогенерувальних потужностей, заявила, що через дії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), «ручне управління ціноутворенням», «аномально низькі тарифи» чи відмови НЕК «Укренерго» на заявки на проведення поточних ремонтів блоків компанія була, за її словами, вимушена вивести частину енергоблоків в аварійний ремонт. 15 липня таких енергоблоків цієї компанії було дев’ять із десяти, які не працювали того дня через аварійний ремонт.

16 липня ввечері з цієї причини не працювали вісім енергоблоків, із них сім «ДТЕК Енерго».

Про проблему нестачі вугілля для роботи енергоблоків ця компанія в своїй заяві не згадувала, хоча ця причина неможливості роботи позначена на сайті «Укренерго» принаймні в двох енергоблоках «ДТЕК Енерго».

26 травня український регуляторний орган заборонив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 жовтня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежила доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року.

Як повідомили тоді в НКРЕКП, таке рішення ухвалили з ініціативи Міністерства енергетики. У НКРЕКП додали, що, найімовірніше, продовжать обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною та Росією й Білоруссю до нульового рівня і після 1 жовтня.