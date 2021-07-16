«Укренерго» спростувало заяву депутата про «аварійну допомогу з Росії і Білорусі»

Національна енергогенерувальна компанія «Укренерго» спростувала твердження народного депутата Олексія Кучеренка (фракція «Батьківщина»), ніби 15 і 16 липня Україна зверталася по аварійну допомогу для своєї об’єднаної енергосистеми від Росії і Білорусі.

«Диспетчерський центр «Укренерго» не активував аварійну допомогу в ОЕС України протягом 15–16 липня 2021 року. Також, як відомо, наразі в ОЕС України не відбувається імпорт із країн, які не є членами енергетичного співтовариства», – заявили в компанії в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Напередодні Кучеренко, який є нині першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, стверджував у фейсбуці, що «вчора була аварійна допомога з Росії, сьогодні запросили аварійну допомогу з Білорусі». При цьому він дав посилання на статтю з заголовком «В Україні почали масово зупинятися енергоблоки ТЕС через нестачу вугілля». У статті за 15 липня йшлося про те, що в Україні на той час 11 енергоблоків теплоелектростанцій і теплоенергоцентралей оголосили про неможливість роботи через нестачу палива, ще 10 енергоблоків пішли в аварійний ремонт.

На нинішній час, як свідчить сайт «Укренерго», через нестачу палива не працюють 14 енергоблоків, в аварійному ремонті перебувають 9.

В ефірі телеканалу «Україна 24», інформує агентство, Кучеренко також заявив: «Учора звернулися до РАТ «ЄЕС» (російська енергокомпанія – ред.) за аварійною підтримкою, сьогодні – офіційно звернулися до Білорусі брати до 1 ГВт за ціною в десять разів більше, ніж могли б виробити наші станції».

Як випливає з повідомлення, ніяких підтверджень своїм словам він не навів.

26 травня український регуляторний орган заборонив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 жовтня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежила доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року.

Як повідомили тоді в НКРЕКП, таке рішення ухвалили з ініціативи Міністерства енергетики. У НКРЕКП додали, що, найімовірніше, продовжать обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною та Росією й Білоруссю до нульового рівня і після 1 жовтня.