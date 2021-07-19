Президент Радіо Свобода засудив затримання журналіста Олеся Дащинського в Білорусі

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода засуджує затримання ще одного свого кореспондента в Білорусі Олеся Дащинського.

Родичі Дащинського повідомили Радіо Свобода, що поліція затримала його 16 липня після обшуку в його квартирі в Мінську. Правоохоронці також вилучили комп’ютер, телефон, жорсткий диск, кілька флеш-накопичувачів та банківську картку.

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«Арешт співробітника Радіо Свобода Олеся Дащинського – так само, як арешти його колег Олега Грузділовича та Інни Студзінської та багатьох інших незалежних білоруських журналістів – є останнім жахливим свідченням відчаю Олександра Лукашенко. Ці безперервні напади на журналістів, які працюють на користь білоруському народу, не зможуть приховати правду про те, що відбувається в Білорусі. Олеся та його колег слід негайно звільнити», – заявив президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай 18 липня.

Затримання Дащинського відбулося того ж дня, коли поліція та силовики здійснили обшуки в офісах та будинках кількох незалежних журналістів по всій Білорусі, в тому числі в мінському офісі Радіо Свобода.

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Результатом рейдів стало затримання кількох людей, у тому числі двох інших кореспондентів Радіо Свобода, акредитація яких була скасована в жовтні – Олега Груздиловича та Інни Студзінської.

Журналістську акредитацію Дащинського в Білорусі також скасували в жовтні минулого року в рамках кампанії Лукашенко проти інакомислення та вільних засобів масової інформації після президентських виборів у серпні, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані. Захід також не визнав результатів цих виборів.