Тихановська назвала владі США компанії, санкції проти яких «стануть ударом» для Лукашенка

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська, яка продовжує візит до США, розповіла, що просила американських високопосадовців запровадити санкції проти білоруських компаній у ключових галузях.

Тихановська, яка 19 липня зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном, заступником держсекретаря США у політичних справах Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту Дереком Шолле, 20 липня заявила журналістам, що передала їм список підприємств, серед яких державна компанія «Білоруськалій». Такі додаткові санкції виходитимуть за рамки чинних заходів проти оточення та урядових структур Лукашенка і можуть стати «справжнім ударом для нього, щоб змусити його змінити поведінку та звільнити політичних в’язнів», сказала Тихановська.

20 липня під час обговорення, організованого аналітичним центром Atlantic Council, Тихановська закликала до набагато жорсткіших дій світових демократій проти Лукашенка.

У Білорусі після суперечливих президентських виборів у серпні 2020 року розпочалися акції протесту. Режим Лукашенка жорстко придушив виступи, учасники яких вимагали проведення чесних виборів і звільнення політв’язнів.