Україна, Грузія та Молдова підписали Батумську декларацію щодо євроінтеграції – ОПУ

Президенти України, Грузії та Молдові під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції. Текст документа опублікований на сайті Офісу президента.

«Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС. Угоди про асоціацію з Європейським союзом є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів із Європейським союзом», – мовиться в декларації.

Відповідно до документа, надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та ширших реформ.

«Ми домовились продовжувати співпрацю з інституціями ЄС щодо реалізації на практиці всіх можливостей та потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами і не тільки, де існуючий рівень економічної інтеграції дозволяє подальше узгодження політик та регуляторне зближення. Водночас угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для врахування розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах», – зазначено в декларації.

Документ також засвідчує підтримку програми «Східного партнерства» та готовність працювати над визначенням конкретних пріоритетів у сферах спільного інтересу для посилення політичного діалогу та просування економічної та галузевої інтеграції з ЄС, особливо у сферах транспорту, енергетики, цифрових трансформацій, зеленої економіки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» була започаткована 2009 року і має на меті наблизити Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову ближче до ЄС. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Із того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, у тому числі угоди про вільну торгівлю. Але деякі країни-члени Євросоюзу неохоче публічно обговорюють можливість долучення нових держав до ЄС.

Росія неодноразово висловлювалася проти програми «Східного партнерства», заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом і її основними торговельними партнерами серед післярадянських держав може нашкодити інтересам Москви.