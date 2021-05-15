Україна очікує від Євросоюзу перегляду політики сусідства – віцепрем’єрка Стефанішина

Україна очікує, що в 2022 році Європейський союз перегляне політику сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи, заявила 15 травня в онлайн-дискусії Київського безпекового форуму віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Країнам-членам ЄС зрозуміло, що є потреба в новій політиці сусідства, яка створила б нові формати і можливості для країн, що прагнуть вступу чи тіснішої інтеграції… І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення», – сказала вона.

Україна є першою країною Східної Європи, що розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку Європейського союзу, нагадала Стефанішина.

«Країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна», – відзначила Стефанішина.

Онлайн-дискусія, однією з тем якої була європейська інтеграція України, відбулася в межах Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Дискусія була присвячена Дню Європи в Україні, який відзначається 15 травня.