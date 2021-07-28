Україна надасть Литві колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю

Кабінет міністрів України погодився визнати гуманітарну допомогу Литві у зв’язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на засіданні уряду.

«З 1 січня по 21 липня кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви критично зросла на литовсько-білоруському державному кордоні. У зв’язку з цим литовська сторона, відчуваючи відсутність технічних засобів для облаштування кордону, звернулася до України з проханням про надання гуманітарної допомоги у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону», – заявив Кулеба.

Рішення про надання гуманітарної допомоги Литві після її завершення буде надіслано до Офісу президента для підписання Володимиром Зеленським.

Скільки саме колючого дроту Україна надасть для кордону Литви з Білоруссю, на засіданні уряду не повідомлялися.

За даними прикордонної служби Литви, у ніч на вівторок 171 мігрант намагався нелегально перетнути кордон. Усі затримані представлялися громадянами Іраку.

З початку року 3 027 мігрантів з Білорусі намагалися незаконно потрапити до Литви. З них 1 910 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, серед них був 191 громадянин Конго, 129 людей із Камеруну, 83 – із Росії, 81 – з Ірану, 71 – з Сирії, ще 77 осіб мають громадянство Афганістану та інших країн.

Литва звинувачує офіційний Мінськ у причетності до потоку мігрантів з Білорусі.