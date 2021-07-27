У Києві відбулася акція до Дня незалежності Білорусі

У Києві 27 липня відбулася акція з нагоди Дня незалежності Білорусі. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

В парку Шевченка зібралося близько сотні активістів. Серед них білоруські та українські громадські діячі, співаки, музиканти та літератори. Також були присутні політичні емігранти з Білорусі.

Такі ж акції мають відбутися у Польщі, Литві та ще кількох країнах Європи. Акції стануть проявом солідарності з білоруським народом, який продовжує протистояти режиму Олександра Лукашенка.

З серпня минулого року по всій Білорусі відбувалися виступи проти фальсифікацій на виборах і оголошеної ЦВК перемоги Олександра Лукашенка. Тисячі учасників протестів були затримані, багато з них розповіли пізніше про тортури і знущання. Порушено десятки кримінальних справ.