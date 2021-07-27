Сайт телеканалу «Белсат» і його соцмережі визнали в Білорусі екстремістськими

Інформаційні ресурси телеканалу «Белсат» – його сайт і сторінки в соціальних мережах визнані екстремістськими. Таке рішення ухвалив 27 липня суд Залізничного району Гомеля, повідомляє пресслужба МВС.

Підставою стали матеріали перевірки управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС у Гомельській області.

У постанові перераховані сайт телеканалу, його телеграм-канал, сторінки «Белсату» у фейсбуці та інших соцмережах.

У МВС нагадали, що поширення (репост) інформації «з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту».

Раніше цього місця силовики провели обшуки у співробітників та фрілансерів телеканалу «Белсат».

Євросоюз і США, реагуючи на ці та інші аналогічні дії білоруської влади, закликали офіційний Мінськ дотримуватися міжнародних зобов’язань – поважати права людини і фундаментальні свободи.