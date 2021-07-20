Правозахисники визнали затриманих журналістів Радіо Свобода політв’язнями

Правозахисні організації Білорусі визнали політв’язнями затриманих журналістів Олега Груздиловича, Інну Ставинську та Олеся Дащинського. Про це йдеться в спільній заяві кількох організацій, яку цитує білоруська служба Радіо Свобода.

Крім того, активісти визнали політичними ув’язненими журналістів каналу «Белсат», а також експертку в сфері державного управління Тетяну Кузіну, затриману 29 червня та редакторку ресурсу «Наша думка», політичну аналітикиню Валерію Костюгову, яку заарештували 30 червня.

«Ми переконані, що позбавлення свободи Тетяни Кузіної, Валерії Костюгової, Олега Груздилович, Інеси Студзінської, Олеся Дащинського, Ігоря Ільяша, Ганни Галети застосоване виключно через їхнї переконання, а також у зв’язку з ненасильницьким висловленням думки та інформації , гарантованим Міжнародним договором про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини та основних свобод, а вони самі є політичними ув’язненими», – йдеться в заяві правозахисників.

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16 липня після обшуків були затримані журналісти Олег Груздилович, Інна Студзінська та Олесь Дащинський, які багато років працювали на Радіо Свобода, а минулого року були позбавлені акредитації, а також журналісти телеканалу «Белсат» Ганна Галета та Ігор Ільяш.

Раніше 20 липня працівник мінського ізолятора на провулку Акрестіна сказав рідним, що Олег Груздилович та Олесь Дащинський затримані на строк до 10 днів. Інформації про Інну Студзінську наразі немає. Родичі та колеги все ще не знають, які звинувачення висунули журналістам.

Всього станом на 20 липня правозахисники визнали політичними ув’язнені 577 людей.