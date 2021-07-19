Прикордонне відомство ЄС патрулюватиме кордон Білорусі та Литви

Агентство Євросоюзу з прикордонної охорони Frontex надішле наступного тижня 60 прикордонників для патрулювання кордону між Литвою і Білоруссю, повідомив 19 липня виконавчий директор Frontex Фабріс Леджер, який відвідав Литву.

Це перший випадок розміщення місії Frontex на кордоні однієї з держав ЄС від березня 2020 року, коли агентство розпочало патрулювати кордон між Грецією і Туреччиною, повідомляє Euronews.

З проханням про надання екстреної допомоги звернулася влада Литви, це сталося через різке зростанням числа мігрантів із країн Африки та Азії, які перетинають білорусько-литовський кордон упродовж останніх тижнів. Більшість переходить кордон без необхідних документів і поза пунктами пропуску. З початку року до Литви таким чином потрапили вже понад 2 тисячі людей, із них 1400 в липні.

«Ми зіткнулися з чимось безпрецедентним, – сказав Леджер, виступаючи перед журналістами у Вільнюсі. – Уперше в історії Frontex має провести таку операцію в цьому регіоні Європейського союзу». Чиновник звинуватив у ситуації, що склалася, владу Білорусі. На його думку, вона використовує мігрантів як важіль тиску на ЄС.

Офіційний Мінськ не приховує, що білоруські прикордонники не перешкоджають особам, які намагаються проникнути на територію Литви. За словами Олександра Лукашенка, якщо ЄС запроваджує проти Білорусі санкції, він не має права вимагати від неї захищати його інтереси.