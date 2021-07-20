Рахунки Білоруської асоціації журналістів заморожені, затримане подружжя істориків

Влада Білорусі заморозила банківські рахунки Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) та затримала ще кількох людей.

БАЖ заявила у своєму Телеграмі 20 липня, що її банківські рахунки та всі банківські операції були заморожені після поліцейських обшуків у офісах асоціації минулого тижня.

За повідомленнями в медіа, поліція також затримала відому пару істориків – Андруса та Тетяну Мастика, які раніше очолювали громадську яка в минулому використовувала, щоб вести історію громадську групу «Гісторыка». Пару затримали після того, як поліція обшукала їхній будинок у Мінську, 19 липня.

Ще один опозиціонер Юрас Губаревич повідомив 20 липня, що його колишню дружину Стасю Губаревич затримали того ж дня після обшуків у її квартирі, де він офіційно зареєстрований. Губаревич очолював рух «За свободу».

Напередодні білоруський ПЕН-клуб та благодійна організація «Імена» заявили, що їх сповістили про замороження їхніх рахунків без пояснення причин.

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«Всього за останні дні в представників медіа і в редакціях пройшли 6 обшуків. Ціла хвиля обшуків пройшла також у низці неурядових організацій і в правозахисників. Білоруська асоціація журналістів дякую всім, хто підтримує нашу організацію і всю правдиву журналістику в цій складні дні», – йдеться в повідомленні асоціації.

Влада не навела причин для будь-якого з обшуків, а також для затримання Мастик та Губаревич. У травні Міністерство юстиції офіційно попередило рух Губаревича про нібито недотримання вимоги для реєстрації юридичної адреси організації.

Поліція та силовики 16 липня здійснили обшуки в офісах та будинках кількох незалежних журналістів по всій Білорусі, в тому числі в мінському офісі Радіо Свобода.