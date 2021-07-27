Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Росії видавати на батьківщину жителя Білорусі, який брав участь у протестах 2020 року. Про це повідомляє комітет «Громадське сприяння» (визнаний російськими властями іноземним агентом, організація з цим не згодна).

ЄСПЛ застосував правило 39 – захисний захід, яка зобов’язує державу вжити невідкладних дій щодо збереження життя і здоров’я заявника. Воно використовується у виняткових випадках. Застосування правила 39 у цій справі домігся юрист «Громадського сприяння». Житель Білорусі не може бути екстрадований на батьківщину до винесення остаточного рішення ЄСПЛ.

Суд у Страсбурзі закликав зберегти анонімність заявника для його безпеки.

Раніше Росія вислала у Білорусь чемпіона світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексія Кудіна, який під час протестів у серпні 2020 року в Мінську відправив в нокаут кількох співробітників міліції, які намагалися його затримати. Спортсмена затримали у Москві 21 січня. На батьківщині йому загрожує до 5 років колонії. Росія видала Кудіна Білорусі незважаючи на те, що 21 липня ЄСПЛ заборонив його екстрадицію через загрозу переслідування і тортур.