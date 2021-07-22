Литва зможе затримувати негегальних мігрантів на пів року

Президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до закону про правове становище іноземців, ініційованого через кризу з нелегальними мігрантами в країні.

Поправки скорочують терміни розгляду прохання про надання притулку до десяти днів і позбавляють назавжди прохачів притулку права оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Крім того, прохача притулку можуть затримати на термін до шести місяців і обмежити у праві залишати місце поселення, якщо він прибув до Литви незаконно в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації.

Науседа визнав, що документ має недоліки з точки зору прав людини. При цьому, за словами президента, краще мати такий закон, ніж не мати нормативного документа на тлі надзвичайної ситуації з мігрантами на литовсько-білоруському кордоні.

Влітку Литва повідомила про різке збільшення кількості біженців до ЄС через білоруську територію. Більшість мігрантів приїхали до Мінська з Туреччини та Іраку. Агентство Євросоюзу з прикордонної охорони Frontex розмістило місію на литовсько-білоруському кордоні.

Євросоюз стверджує, що структури, які беруть участь в організації потоків мігрантів та переправлення нелегалів, користуються заступництвом білоруської влади. На думку литовського уряду, Мінськ використовує біженців як засіб політичного тиску на ЄС через запровадження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

За словами Лукашенка, якщо ЄС запроваджує санкції, Брюссель не має права вимагати захищати його інтереси.