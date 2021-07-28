У Литві за добу зафіксували рекордну кількість незаконних мігрантів із Білорусі

У ніч проти 28 липня 171 мігрант намагався нелегально потрапити до Литви, прямуючи з Білорусі, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на прикордонну службу Литви. Усі затримані представлялися громадянами Іраку або мали документи цієї країни.

Литва 9 липня почала споруджувати 550-кілометрову огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, звинувачуючи білоруську владу у тому, що вона дозволяє мігрантам з-за кордону в’їжджати в країну, а потім переправляє їх до Європейського Союзу. Огорожа на кордоні з Білоруссю обійдеться Литві у понад 40 мільйонів євро.

Литва звинувачує офіційний Мінськ у причетності до потоку мігрантів з Білорусі.

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19 липня в інтерв’ю еміратському телеканалу Sky News Arabia Олександр Лукашенко виявив, що в Литві нібито існують «злочинні угрупування, причетність яких до нелегальної міграції очевидна: мовляв, вони перевозять нелегальних мігрантів за гроші».

У відповідь міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що режим Лукашенка, який «тривалий час порушував основні права людини і продовжує руйнувати громадянське суспільство в Білорусі», зараз використовує мігрантів у своїх цілях: жінок, дітей або цілі сім'ї.

З початку року 3 027 мігрантів з Білорусі намагалися незаконно потрапити до Литви. З них 1 910 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, серед них був 191 громадянин Конго, 129 людей із Камеруну, 83 – із Росії, 81 – з Ірану, 71 – з Сирії, ще 77 осіб мають громадянство Афганістану та інших країн.