В Україні почалися міжнародні війcькові навчання «Три мечі 2021» за участі 1200 військовослужбовців

На Львівщині, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 19 липня розпочалися міжнародні військові навчання «Три мечі 2021», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У них беруть участь 1200 військовослужбовців із України, Польщі, Литви, які входять до литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, та США.

«Три мечі 2021» вперше відбуваються на території України. Ці військові навчання скеровані на покращення і поглиблення партнерства і військової співпраці країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви та України.

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Протягом першого тижня військовослужбовці з Литви, Польщі та України визначатимуться з основними питаннями сценарію майбутнього навчання, а також розподілять обов’язки та сфери відповідальності країн-учасниць у контексті згаданих маневрів.

У рамках навчань військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. Під час занять на навчальних ділянках полігону залучатиметься бронетехніка.

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Оскільки це одні з найбільших військових навчань, територія Яворівського полігону охороняється підрозділами Військової служби правопорядку Збройних сил України.

У навчаннях братимуть участь понад 1200 військовослужбовців, 200 бойових машин із 4 країн – Литви , Польщі, України та Сполучених Штатів Америки. Навчання триватимуть до 30 липня.