В Україні почалися міжнародні українсько-британські військові навчання

В Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання Cossack Mace-2021 («Козацька булава – 2021»).

«Наше партнерство є дуже символічним, адже Об’єднане Королівство з перших днів російської агресії прийшло на допомогу Україні. Тисячі наших військових пройшли навчання в рамках операції Orbital. Цей досвід допоміг нам перемагати та рятувати життя наших воїнів. Я вдячний нашим союзникам за дружбу, знання та підтримку», – заявив заступник командувача військ оперативного командування «Схід» бригадний генерал Владислав Клочков.

Водночас пресцентр Командування Сухопутних військ ЗСУ цитує командира 4-го батальйону Королівського полку Шотландії підполковника Алестіа Хемпенстола: «Після багатьох місяців планування та підготовки, 4-й батальйон Королівського полку Шотландії нарешті прибув в Україну на навчання «Козацька Булава». Ці навчання допоможуть гарантувати безпеку та суверенітет Чорноморського регіону, а також підтвердять непохитну відданість Великобританії міжнародній стабільності».

Українсько-британські військові навчання «Козацька Булава – 2021» триватимуть до 24 липня. Участь у навчаннях візьмуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів (Україна, США, Велика Британія, Канада, Швеція).