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Генштаб готує наступні міжнародні військові навчання на другу половину липня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наступні міжнародні військові навчання, що призначені на другу половину липня, після нинішніх «Сі бриз», що тривають на півдні України.

17–30 липня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, відомому неофіційно як Яворівський військовий полігон на Львівщині, відбудеться багатонаціональні військові навчання литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького «Три мечі – 2021», мовиться в повідомленні.

Вони будуть проведені як командно-штабні і з залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах. У тактичному навчанні візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із чотирьох країн-учасниць: Литви, Польщі, України і Сполучених Штатів Америки. Зокрема, від України в них візьме участь підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Вперше ці навчання, які мають виключно оборонний характер, будуть проведені в України і є продовженням партнерської програми міжнародної військової співпраці між Литвою, Польщею й Україною, додали в Генштабі.

«Три мечі – 2021», заявляють українські військові, – абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва й готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є «ЛитПолУкрбриг». Крім того, це багатонаціональне військове навчання поліпшить взаємодію між представниками Збройних сил України і країн НАТО.

Навчання «Три мечі – 2021» допоможуть Україні продовжити здійснювати реформування Збройних сил, особливо в галузі здійснення підготовки військовослужбовців за стандартами НАТО, наголосили в українському Генштабі.

Нині в Одесі й на навколишніх територіях України тривають українсько-американські військово-морські навчання «Сі бриз – 2021», які традиційно відбуваються як багатосторонні. Цього року в цих навчаннях, що відбуваються з 28 червня по 10 липня, бере участь 31 країна.

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