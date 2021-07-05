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Sea Breeze 2021: свою роботу продемонстрував протидиверсійний підрозділ ВМС ЗСУ – відео

Sea Breeze 2021: свою роботу продемонстрував протидиверсійний підрозділ ВМС ЗСУ – відео
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Sea Breeze 2021: свою роботу продемонстрував протидиверсійний підрозділ ВМС ЗСУ – відео

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Навчання Sea Breeze 2021 переходять в активну фазу. 6 липня кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря. 5 липня в Одесі продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна «Балта», а також боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден. Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

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