«Провокацій з боку РФ не виключаємо» – командувач ВМС про «Сі Бриз-2021»

Україна не виключає провокацій з боку Росії в перебігу українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021», що триватимуть до 10 липня, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«Вздовж узбережжя Криму знаходяться бойові кораблі Чорноморського флоту. З квітня місяця там же постійно перебувають кораблі Балтійського та Північного флотів Російської Федерації – спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників «Сі Бризу» існують певні відпрацьовані процедури», – сказав Олексій Неїжпапа.

За його словами, нині в Бердянську та Маріуполі перебувають чотири малі броньовані артилерійські катери. «При надходженні нових одиниць катерного складу будемо посилювати ними Азовське море», – сказав Неїжпапа.

Він висловив сподівання, що також у Азовському і Чорному морях для «більш ефективного висвітлення надводної обстановки» будуть застосовані ударні безпілотники Bayraktar.

«Тренуємось використовувати Bayraktar над морем, скоро в складі ВМС України матимемо ескадрилью цих безпілотних комплексів. Їхні екіпажі вже пройшли підготовку в Туреччині. Ми з нашими побратимами з Повітряних сил України під час навчань відпрацьовуємо порядок застосування БПЛА Bayraktar на морі», – додав він.

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze). Навчання триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі Бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.

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