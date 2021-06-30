«Сі Бриз-2021». Хто, крім військових моряків, бере участь у навчаннях?

Іноземні військові кораблі, що беруть участь у «Сі Бризі-2021», один за одним швартуються в Одеському порту. Тим часом на полігоні «Олешківські піски» на Херсонщині набирає обертів сухопутна фаза навчань. До самооцінки приступив особовий склад десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ. Перший етап оцінювання щодо взаємосумісності роти з підрозділами НАТО триватиме п'ять днів, в якості експертів – офіцери з Німеччини, Канади, Чехії, Італії, повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Військово-морських сил України.

Як стало відомо Радіо Свобода, насичену тренувальну програму протягом найближчих двох тижнів навчань запланували в 73-му Морському центрі спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого Сил спеціальних операцій України.

Військовослужбовці (або як їх називають в Силах спецоперацій «оператори-розвідники») цього центру нещодавно спільно з британськими армійцями відпрацьовували абордажні дії на HMS Defender Королівського флоту Великої Британії.

Це відбувалося в двадцятих числах червня, коли британський ракетний есмінець стояв в порту Одеси.

«Абордажні дії полягають в неочікуванному для противника захопленні судна, а іще використовуються для звільнення кораблів від піратів. Ближній бій на кораблі ускладнений великою кількістю приміщень, а також можливим контактом на надзвичайно близьких дистанціях», – пояснюють специфіку такої роботи в 73-му Морському центрі спецпризначення.

Колись цей центр «українських морських котиків» було підпорядковано Військово-морським силам України, нині він у складі ССО. Острів Первомайський неподалік Очакова спецпризначенці, як і раніше, використовують для власних тренувань. Стане острів локацією також під час нинішнього «Сі Бризу».

Морська охорона Державної прикордонної служби України

Держприкордонслужбу України представлено у навчаннях здебільшого Морською охороною та прикордонною авіацією, проте цьогоріч поновлено також залучення сил у сухопутній компоненті.

Загалом під час «Сі Бриз-2021» прикордонне відомство представлятимуть 8 одиниць корабельно-катерного складу, 2 літаки та вертоліт.

У Чорному морі сили Морської охорони будуть взаємодіяти з кораблями колег-прикордонників Грузії, США, Румунії, Болгарії. Заплановано тренування з відбиття нападу малих швидкісних цілей, артилерійські стрільби, вправи з протидиверсійної оборони корабля, оглядові операції тощо.

А на річці Дунай відпрацьовуватимуть дії з убезпечення цивільного судноплавства, з проведення пошуку, зупинки та огляду підозрілого судна, повідомляє Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби.

Безпосередньо не пов’язані з навчаннями «Сі Бриз», але є системними роботи з розбудови інфраструктури Морської охорони в Бердянську та Маріуполі.

Проєкт створюється за стандартами Берегових охорон провідних країн світу та реалізується за матеріально-технічної підтримки Сполучених Штатів Америки. Минулого тижня будівництво пункту базування для дивізіону та відділу спеціальних дій Морської охорони в Бердянську відвідала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Саме кораблі Морської охорони Держприкордонслужби зустрічають іноземний військовий корабель, коли він уперше заходить у територіальне море України. «Це не норматив якогось документу, це – ознака гостинності. Але з тих кораблів, котрі вже прийшли на «Сі Бриз», ми не зустрічали нікого. Всі вони вже багато разів у нас», – розповіли Радіо Свобода в Морській охороні.

Також, як дізналося Радіо Свобода, до цьогорічних навчань «Сі Бриз» буде залучено водолазну групу окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України.