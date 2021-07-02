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Спецназ України вдосконалює навички стрибків із парашутом з американських літаків Osprey (відео)

Спецназ України вдосконалює навички стрибків із парашутом з американських літаків Osprey (відео)
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Спецназ України вдосконалює навички стрибків із парашутом з американських літаків Osprey (відео)

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Сили спеціальних операцій України і США провели 1 липня спільні військово-повітряні навчання за участі американського військово-транспортного літака Bell V-22 Osprey.

Навчання, проведені в південній частині Миколаївської області, були частиною більш широких багатонаціональних навчань Sea Breeze 2021. Сценарій навчань передбачав просування розвідувального підрозділу в тил ворога і стрибки з висоти 4000 метрів. У навчаннях Sea Breeze 2021, що триватимуть два тижні, беруть участь щонайменше 5000 військовослужбовців з країн-членів НАТО та інших союзників, а також близько 30 кораблів і 40 літаків, серед яких американський ракетний есмінець USS Ross і Корпус морської піхоти США. (Відео Reuters)

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