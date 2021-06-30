Відпрацьовуємо сценарій захисту острова Зміїний і Бесарабського напрямку – начальник авіаційного синдикату «Сі Бриз-2021»

В рамках міжнародних навчань «Сі Бриз-2021» Україна бере за основу досвід подій у Криму 2014 року, моделюючи сценарій для спільного відпрацювання взаємодії. Про це розповів в рамках прес-конференції підполковник, начальник авіаційного синдикату навчань «Сі Бриз-2021» Анатолій Глиненко.

За легендою, супротивник застосовуватиме повітряний і морський десант на острові Зміїний, Тендрівській косі та в Бесарабському напрямку, сказав Глиненко.

«Основная мета – це забезпеченн безпеки заради миру. На авіацію покладається: пошуково-рятувальне зебезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі. Також забезпечення наземного компонетнта, це перевезення особового складу, десантування як параштуним, так і безпарашутним десантуванням. А також імітація вогневого прикритття наземного компоненту. А також у нас на даний час виконується забезпечення протиповітряної оборони віходів кораблів в море», – розповів він.

У навчаннях бере участь близько 30 літаків та вертольотів Збройних сил України, США та Великоі Британії.

У Миколаєві на аеродромі Кульбакіно відбулися показові польоти авіатехніки та демонстрація елементів пілотажу. Зокрема, імітація ураження наземної цілі літаками штурмової авіації Су-25; повітряний бій між літаками Су-27; медична евакуація із залученням вертольотів Мі-8; прохід на гранично малій висоті літаків EF-2000 Tayphoon від Британських Королівських ВМС.

У навчаннях бере участь літак ВМС США Р-8А Poseidon, залучено БПЛА Bayractar TB-2.

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), повідомило Міністерство оборони України.

Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі Бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.