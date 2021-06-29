«Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води» − представник 6-го флоту ВМС США про «Сі Бриз-2021»

Багатонаціональні військові навчання «Сі Бриз-2021», які розпочались у понеділок, проходитимуть у міжнародних водах Чорного моря, тож учасники мають право там тренуватись. Так капітан першого рангу, заступник командира 65-ї оперативної групи 6-го флоту ВМС США Кайл Гант прокоментував Радіо Свобода нещодавні заклики Росії до Сполучених Штатів не брати в навчаннях участі.

«Ці навчання готувалися завчасно. Вони відбуваються в міжнародних водах. Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води. Це стосується цих навчань також», − сказав він.

Водночас, заступник командира Гант відмовився коментувати тему ймовірного обстрілу британського есмінця HMS Defender Росією.

«Всі коментарі щодо подій, що відбуваються із Військово-морськими силами Великої Британії, прошу ставити їхньому керівництву або Міністерству оборони Великої Британії. Військово-морські сили Великої Британії залишаються послідовним, дуже надійним партнером для Військово-морських сил США, наших партнерів та Європи. Ми з нетерпінням очікуємо продовження співпраці з британською стороною в рамках «Сі Бриз-2021», − наголосив Грант.

Капітан Гант додав, що «Сі Бриз-2021» та подальше партнерство дозволять посилити потужності Військово-морських Сил України. Він зауважив, що «дуже вражений можливостями, і з нетерпінням очікує на подальшу розбудову зв’язків із українськими силами».

24 червня російські медіа, зокрема РБК та ТАСС, заявили, що Росія обстріляла британський корабель поблизу узбережжя Криму. Британське Міністерство оборони заперечило: ніхто в ракетний есмінець не стріляв і бомби не скидав, це росіяни влаштували військові навчання неподалік Севастополя.

Пізніше в мережі з’явилося відео журналіста телеканалу BBC, який перебував на борту «Дефендера». На ньому було чути далекі постріли й видно, як на дуже близькій відстані пропливає російський корабель та пролітають винищувачі.

На відео, які вже оприлюднило Міністерство оборони Росії чути розмови між російськими та британськими кораблями. На записах ФСБ погрожує артилерійською зброєю і вимагає, щоб есмінець вийшов з територіальних вод. Натомість у відповідь командування HMS Defender повторює, що перебуває в територіальних водах України, нічого не порушує і змінювати маршруту не буде.

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), повідомило Міністерство оборони України.

Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі Бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.