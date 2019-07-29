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29 Липень 2019, Київ 10:13
Суспільство

Наймолодші у ЗСУ. Силам спеціальних операцій – 3 роки

Фото прес-служби командування Сил спеціальних операцій

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29 липня «сталеві» воїни Сил спеціальних операцій відзначають свій день: з моменту створення ССО минуло три роки. Кореспондентка Радіо Свобода побувала в пункті постійної дислокації українських «морських котиків» – в одній із військових частин у складі ССО. Там, на зборах головних старшин Сил, резервістів першої черги тощо вдалося поспілкуватись з військовослужбовцями, яких у Силах спеціальних операцій знає, без перебільшення, кожний.

ССО є наймолодшою складовою Збройних сил України, але завдання вони виконують непритаманні іншим родам і видам сил. За будь-яких умов, використовуючи методи військові та невійськові.

Скільки, якої саме роботи проведено і проводиться спецпризначенцями в зоні АТО/ООС, дізнаємось нескоро – такі закони. «Залежить від операції. Іноді може минути до 50 років», – зауважив командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Після операції зведеного штурмового загону ЗСУ зі звільнення Торецька (Дзержинська). 21 липня 2014 року
Після операції зведеного штурмового загону ЗСУ зі звільнення Торецька (Дзержинська). 21 липня 2014 року

Цей фотознімок зроблений 21 липня 2014 року після звільнення Дзержинська (нині Торецька). В результаті багатогодинної операції над будівлею міськради знову замайорів державний прапор України. В складі зведеного штурмового загону ЗСУ, який проводив операцію, відбивав посилені важкою технікою контратаки противника, було чимало спецпризначенців, зокрема бійців морського центру спеціальних операцій.

Нині це фото серед інших пам’ятних – на стенді музею у військовій частині. Там же зберігаються трофеї з позицій «їхтамнетів»; особисті речі двох загиблих командирів центру – капітана 1-го рангу (посмертно) Олексія Зінченка і капітана 1-го рангу Юрія Олефіренка.

Зала пам’яті в морському центрі спеціальних операцій. Серед експонатів – гармошка, яку на своїх позиціях кинули підтримувані Росією бойовики
Зала пам’яті в морському центрі спеціальних операцій. Серед експонатів – гармошка, яку на своїх позиціях кинули підтримувані Росією бойовики

Алея пам’яті загиблих бійців морського центру спеціальних операцій. Із 2014 року центр втратив 10 військовослужбовців
Алея пам’яті загиблих бійців морського центру спеціальних операцій. Із 2014 року центр втратив 10 військовослужбовців

«Зміг я, зможеш і ти»

В Очакові, що на Миколаївщині, морських спецпризначенців центру називають «майчанами». Місцеві жителі так і перепитують: «То вам до «майчан» треба дістатися?». Це пішло від назви острову Первомайський (місцеві ще називають острів «Майський») неподалік від Очакова, де колись дислокувалася частина, підпорядкована тоді Військово-морським силам.

Тепер морський центр спеціальних операцій – у складі ССО, а острів Первомайський українські «морські котики» використовують для тренувань.

Таких, наприклад, як нещодавні «старшинські збори», в яких взяли участь головні старшини військових частин і загонів Сил спеціальних операцій. Наприкінці липня подібний захід було проведено уперше. Відповідальним за збори був легендарний Сергій Шкодін, головний старшина Сил спеціальних операцій.

Поки в ССО розбудовують власну авіаційну компоненту, для окремих тренувань залучають армійську авіацію. Липень 2019 року. Фото прес-служби командування Сил спеціальних операцій
Поки в ССО розбудовують власну авіаційну компоненту, для окремих тренувань залучають армійську авіацію. Липень 2019 року. Фото прес-служби командування Сил спеціальних операцій

На острові «Майський» Сергій Шкодін прослужив з кінця 1990-х років. П’ять років тому, під час обстрілу російськими «Градами», в бою під Старобешевим отримав тяжкі поранення. Коли поранених евакуювали, санітарний автомобіль противник обстріляв знову.

Далі були два складні роки лікування, реабілітації, нагородження орденом «За мужність» – і повернення до строю, на службу.

Нещодавно головний старшина ССО Сергій Шкодін як інструктор взяв участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз», під час яких українські «морські котики» ​працювали пліч-о-пліч з болгарськими колегами.

/**/ /**/ /**/ Тренування морських спецпризначенців
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Стосовно важливості перших за історію ССО зборів старшин – він розповідає:

Треба було бачити те захоплення від моря, навіть від «оморячування», в очах бойових, досвідчених, дорослих, шанованих чоловіків
Сергій Шкодін

– Представники сухопутного сегменту нашого роду сил на собі відчули роботу нашої же морської компоненти. Головні старшини сухопутних частин ССО здійснили десантування по-штурмовому, на необладнане узбережжя, виходили у ластах, вчилися працювати веслами у човні.

Дехто у відкритому морі побував і попрацював взагалі вперше. Треба було бачити те захоплення від моря, навіть від «оморячування» (ритуал, коли той, хто вперше виходить у море, випиває забортної води – ред.), в очах бойових, досвідчених, дорослих, шанованих чоловіків; те, з якою гордістю вони вдягали тільняшки.

Ідея зборів полягає ще й у тому, щоб старшини, повернувшись у свої частини, навчали бійців за принципами «слідуй за мною – роби як я», «зміг я, зможеш і ти». Власне, таке сповідують в арміях країн НАТО.

Дехто з головних старшин ССО вперше працював на воді, але бути «універсальним воїном» є завданням спецпризначенця. Липень 2019 року. Фото прес-служби командування Сил спеціальних операцій
Дехто з головних старшин ССО вперше працював на воді, але бути «універсальним воїном» є завданням спецпризначенця. Липень 2019 року. Фото прес-служби командування Сил спеціальних операцій

– Чи плануєте згодом повторити збори?

– Наступного разу усі разом – і сухопутні підрозділи, і Морський центр – плануємо опановувати гірську підготовку. Адже боєць ССО – воїн універсальний, він виконує завдання на воді, під водою, на землі, в повітрі, в горах.

«Рекрутинг – це не про наші військкомати»

Щоб поповнити лави Сил спеціальних операцій, як кажуть в ССО, недостатньо бути військовослужбовцем професійно досвідченим, фізично витривалим, стійким до стресів. Навіть висока мотивація – це ще не все.

Як нещодавно розповідав один зі старших офіцерів ССО, важливим для спецпризначенця є «відчуття ліктя», коли впевнений у товаришах праворуч і ліворуч; відповідність внутрішньому клімату підрозділу – бо група може просто не сприйняти, попри всі твої особисті переваги.

Селекція до ССО непроста і в часі розтягнута. Нині триває дев’ятий кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій. Про те, як проходить відбір на так званому Q-курсі і чому після нього до ССО долучаються лише 10% кандидатів, найкраще свідчить документальний фільм «Гарт сталевих».

До зйомок цього фільму доклав зусиль ще один учасник старшинських зборів, які щойно завершились на Миколаївщині – сержант Сил спеціальних операцій Андрій «Riffmaster» Антоненко.

Андрій «Riffmaster» Антоненко
Андрій «Riffmaster» Антоненко

На початку війни він волонтерив і разом зі своїм гуртом давав концерти на сході. Потім уклав військовий контракт, утім, музику не покинув. Андрій «Riffmaster» є автором головної пісні спецпризначенців ССО «Тихо прийшов, тихо пішов».

В розмові з кореспондентом Радіо Свобода сержант Антоненко розповів, що нині у ССО працюють над створенням мобільних рекрутингових груп. За задумом, вони представлятимуть окремі підрозділи сил, їздитимуть в інші військові частини, розповідатимуть про службу:

– В нашій країні з рекрутингом взагалі все перекручено догори дриґом. Рекрутинг – це точно не про наші військкомати. Іноземні партнери, зокрема американські рекрутери, працюють інакше.

Перш за все, представники наших мобільних рекрутингових груп мають справити враження. От заходить красивий міцний сержант у парадному однострої чи у футболці Ukrainian Special Operations Forces – і всі від нього уже в захваті. Розповідає про справжніх героїв, які служать в ССО. Таких у нас чимало – взяти хоча би Сергія Анатолійовича (головного старшину Шкодіна – ред.). Вже потім зав’язується спілкування: про відбір, умови служби та таке інше. Як одного разу зізналась мені лікарка ВЛК (військово-лікарській комісії – ред.), «ви у ССО суцільна інтелігенція – від солдата до полковника. З вами завжди є про що поговорити».

Андрій «Riffmaster» Антоненко
Андрій «Riffmaster» Антоненко

Професійний день спецпризначенці ССО відзначають, але не святкують. Саме 29 липня 5 років тому під селом Латишевим на Донеччині група спецпризначенців потрапила у засідку. Загинули 10 військовослужбовців 3-го полку спецназу.

5 фактів про Сили спеціальних операцій України:

  • На емблемі ССО зображений крокуючий срібний вовк. Девізом є гасло Святослава Хороброго «Іду на Ви». Ім’я київського князя носить також 3-й окремий полк спецпризначення, підпорядкований Силам спеціальних операцій.
Офіційний логотип Сил спеціальних операцій ЗСУ
Офіційний логотип Сил спеціальних операцій ЗСУ

  • Перший постріл під час деблокування Донецького аеропорту 26 травня 2014 року здійснив боєць 3-го окремого полку спецназу. Він спрацював по оператору ПЗРК бойовиків. На російсько-українській війні спецпризначенці з першого її дня, в зоні бойових дій перебувають весь час. «Виконували, виконуємо, будемо виконувати завдання в зоні проведення АТО/ООС», кажуть вони.
  • Підрозділ ССО першим серед інших видів, родів військ (сил) ЗСУ досягнув оперативної сумісності з НАТО. Отримав відповідний сертифікат. Вже у 2020 році український підрозділ приєднається до операцій Сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу.
  • Раніше посилену підготовку з англійської мови проходили виключно офіцери ССО. Нині сертифікати СМР (стандартизованого мовленого рівню) мають також військовослужбовці рядового і сержантського складу;
  • В ССО запроваджують курс інформаційно-психологічних операцій. Найближчими днями стартує перший кваліфікаційний курс ІПсО тривалістю 3 місяці.

*Із даних, оприлюднених командувачем ССО генерал-лейтенантом Ігорем Луньовим на брифінгу в Міністерстві оборони України 24 липня 2019 року і в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

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