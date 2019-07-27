Українські спецпризначенці взяли участь у міжнародних навчаннях

Близько 1400 спецпризначенців та військових з 10 країн взяли участь у навчаннях Trojan Footprint 2019, що проводились на території Болгарії, Угорщини та Румунії 10-21 червня, про це наприкінці липня повідомляють західні військові видання. У статті майора Майкла Вейзмана з Американського командування силами спецоперацій в Європі мовиться, що основною метою навчань було напрацювання синхронізації десятків операцій в повітрі, на суходолі та на морі.

Українські спецпризначенці взяли участь у навчаннях Trojan Footprint. Зокрема, разом з військовими США та Болгарії українські спецпризначенці відпрацьовували безпарашутне десантування для захоплення цілі.

Навчання дали нагоду українським спецпризначенцям інтегруватись у регіональну взаємодію з союзниками НАТО та іншими партнерами альянсу, йдеться в статті.

«Тренування з нашими партнерами в НАТО – дуже добри досвід, – говорить український спецпризначенець. – Це дає нам можливість співпрацювати з тактики та логістики. Можливо, найкращий досвід під час тренувань – налагодження відносин».