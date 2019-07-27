Фоторепортаж: тренування спецпризначенців ССО на Миколаївщині

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України вдруге за останні місяці провели навчання резервістів-спецпризначенців і вперше – збори головних старшин частин і загонів, що у складі ССО. Під керівництвом інструкторів військовозобов’язані оперативного резерву першої черги відновлювали і вдосконалювали вміння та навички з тактико-спеціальної, вогневої, інженерної, десантної, водолазної, військово-медичної підготовки. Головні старшини сухопутних підрозділів ССО освоювали дії на воді та під водою.