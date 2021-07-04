Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне посилення українського флоту. Про це він сказав в Одесі під час урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ. В урочистостях взяли участь представники держав-партнерів, які зараз беруть участь в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, що триватимуть в Чорному морі до 10 липня.

«Україна разом зі Сполученими Штатами Америки, з Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма іншими нашими друзями, іншими країнами активно реалізовує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу... В порту Південному формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується два катери типу «Айленд» та очікується поповнення ще щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію в США. Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI. Конкретними заходами наповнюється і підписаний у 2020 році меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. В короткостроковій перспективі наш флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами. Успішними є рух щодо посилення нашої морської авіації, ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці. Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу військово-морських сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений у Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року», – розповів Володимир Зеленський.

У свою чергу, присутня на заході Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні, заявила, що Вашингтон постійно працює з українськими колегами над підвищенням обороноздатності.

«Те, що корабель ВМС США USS Ross і два десятки кораблів союзників по НАТО і інших кораблів зібрались у Чорному морі, дає реальне відчуття того, що партнери і союзники стоять разом з Україною в її зусиллях боротися і воювати проти агресії з боку Росії... Коли ви чуєте у медіа про те, що США надали приблизно два з половиною мільярди доларів військової допомоги Україні, то це якраз те, про що йдеться. Сполучені Штати і військовослужбовці США надають допомогу Україні для того, щоб протистояти загрозам безпеці і територіальній цілісності України», – сказала Квін.

4 липня в Україні відзначають День Військово-морських сил Збройних сил України.

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