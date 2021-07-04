Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності, який відзначають американці 4 липня.

«Наших американських партнерів, користуючись цією нагодою, я хотів би привітати з Днем незалежності США», – сказав Зеленський під час виступу в Одесі на заходах до Дня Військово-морських сил.

У твітері президент України також додав вітання американському колезі Джо Байдену.

«Щирі вітання президенту Сполучених Штатів Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об’єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний Сполученим Штатам за незмінну підтримку суверенітету», – написав Зеленський.

День незалежності США відзначають 4 липня. Це національне свято у США і вихідний день. Свято встановлене з нагоди підписання 4 липня 1776 року Декларації незалежності США від Сполученого королівства Великої Британії.

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