Багатонаціональні військові навчання «Сі бриз-2021» переходять в активну фазу – відзавтра кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.

Так, сьогодні в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна «Балта», а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

«Сьогодні ми побачили остаточне приготування морського компоненту до проведення активної фази навчання. Зараз триває так звана предпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань», – заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze-2021 з українського боку.

Перебіг тренувань прокоментував також представник Шостого флоту США Кріс Ровлі.

«Сценарій, який ми відпрацьовуємо, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. Навчання має оборонний характер, в нас є з’єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників», – сказав Ровлі.

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі бриз-2021» (Sea Breeze). Навчання триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.