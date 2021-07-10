В Одесі відбулася церемонія закриття навчань «Сі Бриз-2021»

В Одесі 10 липня відбулася церемонія закриття навчань «Сі Бриз-2021», повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України.

Командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував усім учасникам навчань за високий рівень підготовки та ефективне виконання завдань.

«Наші кораблі пройшли понад 12 тисяч миль, водолази більше 330 разів спускалися під воду, льотчики більше 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО», – зазначив контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Під час навчань підрозділи ВМС ЗС України проходили оцінку за стандартами НАТО. Зокрема, пройшли самооцінку патрульні катери «Слов’янськ» і «Старобільськ» та десантно-штурмова рота морської піхоти ВМС.

«Позаду тисячі годин важкої роботи, нескінченна кількість обговорень в процесі планування навчання, які згодом успішно практично реалізувалися. 30 країн, близько 5 тисяч учасників, 30 одиниць кораблів та катерів, а також 40 літальних апаратів здійснили сотні спільних заходів в територіальних водах України, в міжнародних водах та у повітряному просторі», – звернувся до присутніх заступник командира тактичної групи «65» 6-го флоту ВМС США капітан 1 рангу Кайл Гант.

Під час урочистої церемонії кращих учасників українсько-американського навчання було нагороджено відзнаками та цінними подарунками. Проведення навчань «Сі Бриз-2021» офіційно закінчено, розпочато підготовку до навчань «Сі Бриз-2022», повідомляють українські військові моряки.