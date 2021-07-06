130 водолазів із шести країн світу вчаться взаємодіяти разом на «Сі бриз-2021»

Найважливіше у співпраці понад 130 водолазів із України, США, Латвії, Польщі, Канади і Грузії в рамках спільних військових навчань «Сі бриз-2021» – з'ясувати, чи вдається кооперуватись і взаємодіяти з різними командами. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів спеціаліст з протидії підводним мінам Західного водолазного підрозділу Канади Кевін Хабіан.

«Дайвінг сам по собі є дуже небезпечним, тому процедури, які ми проводимо і обладнання, яке ми використовуємо, потрібно перевіряти і бути впевненим, що під час виконання завдання ми не створимо загрозу собі чи нашим партнерам. Великий виклик у Чорному морі - слабка видимість у воді. Тому водолази повинні з’єднуватися мотузкою, яка тримає їх разом, щоб не загубитися. Також під час виконання завдань спілкування відбувається не через візуальне спостереження, а через дотик», – додав він.

У «Сі бриз-2021» бере участь найбільший водолазний компонент за всю історію участі України у подібних навчаннях, розповів на брифінгу начальник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ Олексій Нестеров. Для зручності тренування було розгорнуто дві водолазні станції, сказав він.

«На першій водолазні команди, які працюють за напрямком суднопідйомної операції. За легендою ми повинні бути готові отримати наказ від керівництва навчання та здійснити проведення пошуку, обстеження, складання відповідних документів планування та проведення суднопідйомної операції. На другій водолазній станції, яка знаходиться тут, ви бачили різні країни, які працювали за напрямком пошуку, ідентифікації та розмінування вибухонебезпечних предметів як на поверхні, так і під водою», – додав Нестеров.

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі бриз-2021» (Sea Breeze). Навчання триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У навчаннях «Сі бриз» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.