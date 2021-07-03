«Ігнорували сигнали «SOS»: у Міноборони спростовують інформацію про надання російським судном допомоги українським рибалкам

Російський ракетний крейсер не надавав допомоги українському риболовецькому судну «ОД-2592», що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки повідомили у Міністерстві оборони України.

У Міноборони назвали поширення російськими ЗМІ таких повідомлень «черговим інформаційним заходом Росії».

Вранці 3 липня російські ЗМІ повідомили з посиланням на Національний центр управління обороною Росії, що «ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту спрямований в район перебування українського риболовецького судна», яке зазнало лиха.

В міністерстві оборони України наголосили, що інформація про те, що російський крейсер прямує до українського судна, поширювалася в той час, як човен вже буксирував корабель морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

«При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер «Ивановец» ЧФ та прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу «SOS», – наголосили у Міністерстві оборони України.

Цими днями в Чорному морі проходять масштабні навчання «Сі Бриз-2021». Навчання триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.