Під час активної фази навчань «Сі Бриз», які триватимуть до 10 липня, буде проведено спільну операцію з підйому затопленого судна на поверхню.
Водолази НАТО у Чорному морі. Військові навчання Sea Breeze 2021 (відео)
Водолази із шести країн, які беруть участь в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze 2021, відпрацювали процес планування суднопідйомної операції, продемонстрували процедуру пошуку, ідентифікації та розмінування вибухонебезпечних предметів під водою, а також тренувалися надавати допомогу аварійному водолазу.
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