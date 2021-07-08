Sea Breeze 2021 як фактор стримування Росії від агресії в Чорному морі

У Чорному морі відбувається активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze 2021. Паралельно Росія влаштувала бойові стрільби своїх кораблів, підняла в небо авіацію та перевірила протиповітряну оборону в окупованому Криму. Які сценарії відпрацьовують українські ВМС разом із силами НАТО і чи може Росія відкрити проти України на морі ще один фронт?

Глибокий тил противника. Українці, американці, грузини і молдовани об’єднались в одну батальйонно-тактичну групу. Словосполучення, яке багатьом запам’яталося після початку війни на Донбасі. Фактично це посилений батальйон із можливостями автономно проводити операції. За задумом рейду, військовослужбовці з чотирьох країн спільно проривають оборону і знищують склади боєприпасів противника.

Також на полігоні «Олешківські піски» американські військовослужбовці продемонстрували роботу мінометної батареї морської піхоти США, українські морпіхи – можливості безпарашутного десантування з вертольота. Таку техніку використовують під час висадки на місцевість зі складним рельєфом, дахи будівель чи палуби кораблів.

В рамках берегової частини Sea Breeze 2021 cпільно працюють українські танкісти і американські протитанкові підрозділи. Останні використовують 25 мм гармати Bushmaster та керовані ракети TOW.

Ми мали можливість провести спільне тренування, застосовуючи машини LV та українські танки

«Морські піхотинці США та України разом відпрацювали низку тактичних дій, обмінялися досвідом, порівняли, які відмінності є у наших підрозділах. Ми мали можливість провести спільне тренування, застосовуючи машини LV та українські танки», – розповідає представник другої дивізії корпусу морської піхоти США Метью Шевада.

«Вони займали оборону, ми своїми танками на них наступали. Тоді ми обмінювалися помилками, встановлювали взаємодію і вже вносили корективи в наші навчання. Наприклад, ми дізналися, що їхні протитанкові засоби ведуть вогонь тільки тоді, коли спостерігають на полі бою дві ворожі техніки. Це ми використали в наступних маневрах, коли ми на них наступали, ввели їх трішечки в оману і продовжили навчання», – розповідає командир танкового взводу морської піхоти ВМС ЗСУ Юрій Никуляк.

На сьогодні морська піхота використовується не як морська піхота в класичному розумінні, тобто наступальний рід військово-морських сил, а швидше як берегова оборона

Військові експерти українських морпіхів часто називають найбільш боєздатною частиною Військово-морських сил України. Із 2014 року вони регулярно отримують досвід на Донбасі.

«На сьогодні морська піхота використовується не як морська піхота в класичному розумінні, тобто наступальний рід військово-морських сил, а швидше як берегова оборона призначена для оборони чорноморського і азовського узбережжя, дій на сході і протидій Росії в форматі перешкоджання проведенню морської десантної операції», – розповідає голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Повітряна складова Sea Breeze 2021

До повітряної складової Sea Breeze 2021 залучено близько 30 літаків і вертольотів. Зокрема британські винищувачі Eurofighter Typhoon – вони вилітають з аеродрому Констанца в Румунії. А також американський Р-8 Poseidon – з авіабази військово-морських сил НАТО Сігонелла в Італії. Вперше в історії навчань залучено безпілотну авіацію, зокрема безпілотники Bayraktar TB2 Збройних сил України.

«Це розширює наші можливості щодо розвідки і цілевказання, а також потенційно щодо можливості наносити удари з безпілотників по надводних цілях. Питання тільки в ефективності, оскільки бойове навантаження там невелике і ті засоби ураження не дуже потужні для того, щоб знищувати кораблі. Для наземної техніки їх вистачає, для танків, БМП, БТР, якихось скупчень піхоти, але корабель – це все ж таки складніша ціль і там потрібен більший засіб ураження», – вважає Тарас Чмут.

Активна фаза навчань на морі

Безумовно, головна частина Sea Breeze триває на морі. За легендою противник десантується на Тендрівській косі, острові Зміїний і на Бессарабському напрямку. Україна зарезервувала для навчань райони в міжнародних водах. Але паралельно Росія проводить свої бойові стрільби кораблів, перевіряє в окупованому Криму авіацію і системи ППО. За даними Головного управління розвідки Міноборони, через українсько-американські навчання Кремль вивів у море всі кораблі Чорноморського флоту.

Чорне море відкрите для всіх країн світу, його міжнародні води, і ми будемо гарантувати це

«Я не можу говорити за Росію, чи відчувають вони напругу. Але я можу сказати, що ми давно присутні в регіоні і все, що ми робимо, не передбачає конфронтації, а швидше демонструє, що Чорне море відкрите для всіх країн світу, його міжнародні води, і ми будемо підтримувати і гарантувати це», – розповів у коментарі Донбас Реалії керівник навчань Sea Breeze 2021 із американського боку Стюарт Бауман.

Ми фіксували такі факти, коли одночасно начебто для проведення навчань було закрито до 45% акваторії Чорного моря

«Тут триває така неозброєна сутичка. Росія намагається постійно не тільки кількість навчань збільшити, але також все більше зростає площа тих районів акваторії Чорного моря, які вона оголошує закритими для проведення військово-морських навчань. Ми фіксували такі факти, коли одночасно, начебто для проведення навчань, було закрито до 45% акваторії Чорного моря, це величезні території. При цьому, що характерно, навчання відбуваються в меншій частині ось цих закритих районів», – розповідає керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За словами експерта, 95% товарообігу українських портів іде через Чорне море. Усі ці вантажі проходять невелике вікно – 50 миль – від острову Зміїний до захоплених Росією бурових платформ на чорноморському шельфі. Перекрити цей трафік не так вже й складно і відповідні плани у Росії, переконаний Андрій Клименко, є.

Коли в Чорному морі немає ударних кораблів НАТО – це вікно можливостей для російської агресії

«Є поняття військово-морської могутності і коли в акваторії Чорного моря немає серйозних ударних кораблів не чорноморських країн НАТО – це вікно можливостей для російської агресії з моря. Одним з факторів того, чому в нас не сталося 2 травня 2014 року «Одеської народної республіки» в лапках – це була присутність у ті дні в Чорному морі військових кораблів не чорноморських країни НАТО – це вкрай серйозний стримуючий фактор», – вважає експерт.

На морі ми не здатні виконувати комплексних завдань. У нас немає в цілому протикорабельних ракет, немає зенітних ракетних комплексів

«На морі ми не здатні виконувати жодних комплексних завдань. В нас немає в цілому протикорабельних ракет, в нас немає зенітних ракетних комплексів, у нас немає гідроакустики. Ми можемо на морі виконувати якісь обмежені функції в мирний період або в особливий час. Але якщо ми говоримо про якесь відкрите протистояння, умовно, війну на морі як війну, тобто знищення ворога, нам немає чим знищувати, окрім авіації Повітряних сил – некерованим авіаційним озброєнням, як це було 50-70 років тому, або ж береговою артилерією», – розповідає Тарас Чмут.

Україна за допомогою Великої Британії розраховує отримати ракетні катери. Від США – патрульні Island і Mark VI. Є домовленість про турецькі корвети. Але на це потрібно щонайменше декілька років, а поки присутність кораблів партнерів і в тому числі такі навчання, як Sea Breeze – один із головних факторів вільного судноплавства у Чорному морі.

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