Чим небезпечна розмова між Путіним і Зеленським?

Що Зеленський скаже Путіну? Про що зможуть домовитися Росія та Україна? Війна на Донбасі: як змінилася ситуація на передовій? Кораблі НАТО в Чорному морі. Чого варто боятися Росії? Чим закінчилися навчання «Сі бриз-2021»? Яка зброю випробовували під час навчань? Наскільки українська армія готова до великої війни? У «ДНР» і «ЛНР» черговий стрибок цін. Що подорожчало і наскільки?