Скоро зустріч Зеленського і Путіна?

Володимир Зеленський вважає, що найбільших результатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі можна досягти під час зустрічей лідерів у «нормандському» форматі. Але вже пройшло більше ніж півтора року з моменту останнього саміту, а новий не проводять. Президент України запропонував альтернативу: готовий зустрітися з кожним із четвірки окремо. Ключовпю в такому разі буде згода Володимира Путіна. Чи відбудеться зустріч президентів України і Росії? Чому Зеленський домагається розмови тет-а-тет? Які ризики приховує такий формат переговорів?