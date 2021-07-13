Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Скоро зустріч Зеленського і Путіна?

Скоро зустріч Зеленського і Путіна?
Embed
Скоро зустріч Зеленського і Путіна?

No media source currently available

0:00 0:07:28 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Володимир Зеленський вважає, що найбільших результатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі можна досягти під час зустрічей лідерів у «нормандському» форматі. Але вже пройшло більше ніж півтора року з моменту останнього саміту, а новий не проводять. Президент України запропонував альтернативу: готовий зустрітися з кожним із четвірки окремо. Ключовпю в такому разі буде згода Володимира Путіна. Чи відбудеться зустріч президентів України і Росії? Чому Зеленський домагається розмови тет-а-тет? Які ризики приховує такий формат переговорів?

Зеленський готовий зустрітися з кожним із «нормандської» четвірки окремо. Ключовою в такому разі буде згода Володимира Путіна. Чи відбудеться зустріч президентів України і Росії? Чому Зеленський домагається розмови тет-а-тет? Які ризики приховує такий формат переговорів?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG