«Питання ЄС та НАТО частково пов’язане з реформами» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі та НАТО – це «передусім геополітичне рішення, і лише потім питання реформ». Про це Зеленський сказав 7 липня під час спільної пресконференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

«Дуже часто членство України в ЄС, у Альянсі пов'язують з тими чи іншими реформами. Реформи дійсно дуже важливі... Багато європейських країн пройшли реформування раніше за Україну. Але якщо ми говоримо відверто про терміни, про ситуацію, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, – я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі», – сказав Зеленський.

За його словами, попри необхідність захищатися від агресії, Україна знаходить сили на реформи та реалізацію великих інфраструктурних проєктів, зокрема, на будівництво доріг та мостів.

«Тому я вважаю, що питання ЄС і НАТО все ж таки частково пов’язане з реформами, але здебільшого це питання політичне», – вважає Зеленський.

На його думку, найголовніше – щоб український народ не втратив віру в те, що Європейський союз дійсно бачить Україну рівноправним членом.

У Євросоюзі незмінно наголошують на важливості реформ для України. Найважливішою називають реформу судочинства, також першорядними є антикорупційні й економічні реформи. Про це йшлося

У ЄС постійно декларують підтримку України в її протистоянні агресії Росії.