Голови МЗС Люблінського трикутника підписали декларацію про спільну європейську спадщину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом та МЗС Польщі Збіґнєвом Рау у форматі Люблінського трикутника, повідомляє пресслужба українського МЗС 7 липня.

Зустріч відбулася у Вільнюсі в рамках 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, йдеться в заяві.

Голови дипломатичних відомств підписали дорожню карту подальшої взаємодії Люблінського трикутника та Декларацію про європейську спадщину та спільні цінності, а також ухвалили план дій із протидії дезінформації.

Як уточнюють у МЗС, Декларація про європейську спадщину та культурні цінності «визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід’ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі, яка значною мірою сформувала європейську ідентичність українців, литовців та поляків».

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«Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій та деструктивні дії Росії в Чорному морі. У ньому також висловлюється підтримка Кримській платформі та підтверджується намір сторін тісно співпрацювати задля деокупації Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.

За твердженням Кулеби, підписані документи «відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом з Польщею та Литвою».

«Фактично ми пропонуємо альтернативу «російському світу» в нашому регіоні», – сказав Кулеба про роль Люблінського трикутника.

Крім того, Литва та Польща, за повідомленням МЗС, виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля набуття членства в НАТО.

Крім того, Кулеба запропонував долучати представників білоруської опозиції до діяльності Люблінського трикутника.