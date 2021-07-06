МЗС привітало ухвалення ПА ОБСЄ термінової резолюції щодо України

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Парламентською асамблеєю ОБСЄ термінової резолюції, ініційованої Україною, яка засуджує російську окупацію Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що «це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України».

«Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ», – сказав міністр.

Раніше сьогодні Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі». Як повідомив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв, резолюцію було ухвалено «попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії».