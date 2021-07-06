Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка засуджує окупацію Криму та Донбасу

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, ініційовану Україною, яка засуджує російську окупацію Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

За словами Потураєва, резолюцію було ухвалено «попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії».

Потураєв додав, що резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

«Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітаризацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії – саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта – негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства», – розповів Потураєв.

Він зазначив, що Росія погрожувала вийти зі складу ПА ОБСЄ, якщо ця резолюція буде ухвалена, але її все ж підтримали

Також ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію США, в якій засуджується зростання ненависті і насильства у світі. Окремий фокус у документі отримали події у Білорусі. Була ухвалена і резолюція, ініційована Нідерландами, в якій засуджуються злочини режиму Олександра Лукашенка.

«Тож російській і білоруській делегаціям довелося покинути засідання ПА ОБСЄ», – заявив Потураєв.

Він також розповів, що новим президентом ПА ОБСЄ було обрано депутатку парламенту Швеції Маргарету Цедерфельд, «яка є послідовним критиком російської неоімперської політики у країнах колишнього СРСР та агресії Росії проти Грузії і України».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.