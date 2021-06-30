Безпілотник ОБСЄ помітив 100 протитанкових мін. Виявилося, що це укріпрайон бойовиків

У звітах Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ кілька разі за останні дні згадується мінування доріг та об’єктів протитанковими мінами. Їх помічають монітори ОБСЄ за допомогою спостережних БПЛА. Факти мінуванні спостерігали як на підконтрольній, так і на непідконтрольній частині Донбасу. У одному з таких місць СММ побачила не менше сотні мін. Радіо Донбас.Реалії розповідає, що це за місце і чому воно настільки заміноване.

У звіті СММ ОБСЄ за 28-29 червня 2021 року йдеться про те, що ще 25 червня у двох полях, орієнтовно за 2 км і 3 км на північний захід від непідконтрольної Веселогорівки безпілотний літальний апарат СММ зафіксував загалом приблизно 100 мін (ймовірно протитанкових), що належали незаконним збройним формуванням.

Сама Веселогорівка розташована неподалік лінії фронту, майже на самому кордоні між ОРДО та ОРЛО. До підконтрольного Троїцького звідси близько 8 кілометрів. Місце, де СММ ОБСЄ зафіксувало велику кількість мін, знаходиться на південний захід від Веселогорівки, саме у напрямку українських позицій.

На супутникових знімках тут добре видно розвинену систему військових укріплень російських гібридних формувань.

Відстань від них до українських позицій через поле трохи більше 2 кілометрів.

До скупчення міської забудови на цій ділянці досить далеко, як у південно-західному напрямку – у бік непідконтрольної Горлівки, так і у північно-східному – у бік непідконтрольних Первомайська та Кадіївки. Ймовірно, поля у цій місцевості активно мінуються бойовиками через побоювання наступу з боку ЗСУ на відкритій ділянці.

У той же день неподалік від населеного пункту Кам'янка БПЛА СММ вперше зафіксував в цілому приблизно 31 протитанкову міну, встановлені поперек 2 доріг. За оцінкою СММ ОБСЄ, ці міни належать Збройним силам України і були встановлені деякий час назад.

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