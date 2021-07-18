Кораблі США покинули Чорне море після навчань Sea Breeze

Американський ракетний винищувач класу Arleigh Burk USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море, після участі у військових навчаннях Sea Breeze, повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на командування сил ВМС США в Європі.

«Ми змогли продемонструвати нашу спільну прихильність безпеці Чорноморського регіону разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами, – цитує Міноборони командувача Ross Джон Д.Джон.

Повідомляється, що у командуванні сил ВМС США в Європі назвали Чорне море «критично важливим» водним шляхом для морської торгівлі і стабільності в Європі.

В Одесі 10 липня відбулася церемонія закриття навчань «Сі Бриз-2021».

Близько 30 країн-учасників навчалися в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України. У «Сі бризі» взяли участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання «Сі бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.