Шпигував на користь Росії: у Литві суд ухвалив вирок політику Палецкісу

У Литві суд у місті Шяуляй 27 липня визнав колишнього голову проросійської партії «Соціалістичний народний фронт» Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі, повідомляє видання Delfi.

Генпрокуратура просила засудити Палецкіса до 9 років за ґратами. Вільнюський підприємець Деймантас Бертаускас, який визнав свою провину в цій кримінальній справі і дав свідчення, був звільнений від кримінальної відповідальності. Вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Палецкіс – колишній дипломат і депутат Сейму Литви. Онук першого голови Президії Верховної Ради Литовської РСР Юстаса Палецкіса. Він був заарештований наприкінці 2018 року. За версією слідства, він діяв у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами Росії. Зокрема, йшлося про збирання за винагороду інформації про політичну ситуацію в Литві.

Палецкіс заперечує свою провину, заявляючи, що його переслідують із політичних мотивів. У 2012 році його засудили в кримінальній справі про «применшення значення агресії СРСР проти Литовської республіки» – через висловлювання про події січня 1991 року у Вільнюсі. Тоді він був засуджений до штрафу в розмірі близько 3 тисяч євро.