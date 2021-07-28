Президент США зустрівся з лідеркою білоруської опозиції

Президент США Джо Байден зустрівся з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською. Про це сама опозиціонерка розповіла телеканалу «Настоящее время» після зустрічі.

Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопосадовцями адміністрації США, конгресменами і сенаторами. 19 липня Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступницею Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

Учасники зустрічі в Держдепартаменті обговорили захоплення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство і засоби інформації, а також організовану режимом нелегальну міграцію до Литви, йдеться в повідомленні. На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом із партнерами політичний та економічний тиск на режим, у тому числі зупинити контракти з фактичною владою і запровадити санкції, а також синхронізувати дії з Євросоюзом, Великою Британією та Канадою.

Світлана Тихановська виступає за те, щоб США відіграли роль посередника в можливих переговорах між владою в Мінську та опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке піддається репресіям з боку режиму Лукашенка. В інтерв’ю «Голосу Америки» Тихановська, зокрема, зазначила: «Я хочу, щоб усі країни світу звернули увагу на Білорусь, хоча я розумію, що в світі багато різних проблем. Але ми боремося за цінності, які є спільними для всього світу. І я хочу, щоб США були лідерами в цій боротьбі». Опозиціонерка закликала Захід посилити тиск на офіційний Мінськ, щоб домогтися від нього звільнення політв’язнів.