Влада Литви може оголосити режим НС через ситуацію з мігрантами. Жителі села на кордоні протестують проти будівництва табору для біженців

Жителі литовського села Руднікай протестують проти будівництва табору для біженців на полігоні поряд з їхнім селом. Вони заблокували проїзд транспорту, поліція застосувала силу. У МВС Литви кажуть, що цей протест не можна було назвати мирним. Пр оцце розповідає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

У цьому році кількість біженців у Литву, які транзитом через Білорусь їдуть з країн Азії та Африки, в десятки разів вище, ніж в минулому. Литовська влада звинувачує в цьому Олександра Лукашенка, який навмисно використовує потік нелегальних мігрантів для спроби тиску на Євросоюз.

Мігранти з Іраку кидають через паркан запропоновану їм їжу. Останніми тижнями їх утримують в школі, яку литовська влада надала їм в якості тимчасового притулку. Їх близько 150 чоловік. Вийти за паркан вони не можуть.

Місця в обладнаних литовських таборах на кордоні з Білоруссю закінчились. Кількість нелегальних мігрантів, які перетинають білорусько-литовський кордон збільшується з кожним днем. Новий табір на 1,5 тисячі місць почали будувати поряд з селом Руднинкай. І не всі місцеві жителі раді таким сусідам.

У селі Руднінкай живуть 500 осіб. Це втричі менше, ніж кількість мігрантів, яких литовська влада планують розмістити в таборі.

«Вони не дадуть нам спокійно тут жити. Вони прийшли в наше село. Скоро їх тут буде більше, ніж нас, місцевих. У нас багато маленьких дітей. Хто буде гарантувати їхню безпеку?» – обурюється місцева мешканка.

У заворушеннях взяли участь десятки людей. Деякі протестувальники звернулися в поліцію із заявою, що вони постраждали від дій силовиків.

Напередодні був добовий рекорд за кількістю затриманих нелегальних мігрантів – 171 людина намагалася перебігти в Литву з Білорусі. Всього в цьому році литовські прикордонники затримали 3 145 осіб, це майже в 40 разів більше, ніж рік тому.

Вихідці з країн Африки та Близького Сходу стали використовувати Білорусь для транзиту в Євросоюз. Литовська влада впевнена, що Олександр Лукашенко навмисно провокує міграційну кризу в Литві на помсту за санкції проти нього і білоруських чиновників.

«Якщо громадяни Білорусі не можуть перетинати кордон, а мігранти з Близького Сходу можуть, то відповідь очевидна. Лукашенко і сам висловився, мовляв, якщо ви хочете, то ми можемо сісти і домовитися. Значить, є всі засоби і важелі, щоб це контролювати. Це контролюється і навмисне пропускається», – відзначає директор проектів фонду Freedom House Вітіс Юрконіс.

У червні цього року влада Білорусі перервала угоди з ЄС про реадмісію, що зобов'язує Мінськ приймати назад нелегальних мігрантів, які проникли в ЄС через Білорусь. Після розриву цієї угоди Олександром Лукашенком потік біженців в Литву значно виріс. На кордоні почали зводити паркан, але будівництво сповільнилося через відсутність колючого дроту. Влада Литви звернулася за допомогою з матеріалами до інших країн.