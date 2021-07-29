Литва закликає до позачергового засідання міністрів внутрішніх справ ЄС через кризу мігрантів

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до свого словенського колеги Алеша Хойса із запитом скликати позачергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу. Про це повідомило МВС Литви 29 липня.

Запит Білотайте пов’язаний із потоком мігрантів, які перетинають кордон із Білорусі.

«Минуло лише два тижні з часу останньої зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, на якій я детально поінформувала своїх колег про ситуацію в Литві, а кількість нелегальних мігрантів за цей час зросла майже вдвічі. Ця ситуація вимагає негайних дій та рішень. Литва вже мобілізувала зусилля і зробить ще більше для подолання цієї кризи нелегальної міграції», – йдеться в коментарі міністерки, який наводить пресслужба відомства.

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У своєму листі Білотайте назвала «одним із найважливіших рішень» встановлення фізичної загорожі на кордоні з Білоруссю. Вона також закликає до політичної, фінансової та експертної підтримки Литви.

Кабінет міністрів України 28 липня погодився визнати гуманітарну допомогу Литві у зв’язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю.

З початку року 3 027 мігрантів з Білорусі намагалися незаконно потрапити до Литви. З них 1 910 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, серед них був 191 громадянин Конго, 129 людей із Камеруну, 83 – із Росії, 81 – з Ірану, 71 – із Сирії, ще 77 осіб мають громадянство Афганістану та інших країн.

Литва звинувачує офіційний Мінськ у причетності до потоку мігрантів з Білорусі.