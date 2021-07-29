Зростає занепокоєння через російсько-білоруські військові навчання

(Рубрика «Точка зору»)

Лишилось всього 6 тижнів до початку військових навчань «Захід», які відбуваються 1 раз на 4 роки. Російські військові та військове обладнання прибуває у Білорусь.

27 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило у своєму Telegram-каналі, що остання група російських військових прибула на залізничну станцію «Полонка» у західній Білорусі. Там їх зустріли хлібом-сіллю військові 11-ї окремої механізованої бригади Білорусі.

Консалтингова фірма Rochan Consulting, що відслідковує у своєму блозі підготовку до навчань «Захід-2021», стверджує: «Ми бачимо введення у Білорусь найкращих російських військових формувань, які мають найкраще обладнання, що само собою є значним. Але це лише початок».

Кожні 4 роки навчання «Захід» змушують західних військових планувальників та аналітиків пильнувати та викликають занепокоєння. Це ж відчувають країни на східному фланзі НАТО.

Протягом підготовки до навчань «Захід-2017» деякі оглядачі переймалися, що Росія може використати тренування для початку нового наступу в Україну або провокації Польщі чи Литви. Припускали також, що Росія спробує залишити війська для постійної дислокації у Білорусі і використає навчання як привід для того. Ці страхи не матеріалізувалися, але наразі є побоювання, що заплановані на 10–16 вересня навчання будуть інакшими.

Під час зустрічі в Нью-Йорку з білоруською громадою цього тижня Світлана Тихановська сказала: «Режим (Лукашенка – ред.) може використати російську військову присутність для шантажу західних сусідів та України. Зараз про це багато говорять. Погрози можуть бути різними».

Головна різниця між навчаннями «Захід-2017» та «Захід-2021» полягає у політичному контексті. У 2017 році Лукашенко абсолютно точно не був зацікавлений у тому, аби ставати на сторону Путіна у конфлікті із Заходом. Тому задля власної безпеки він намагався зробити навчання надзвичайно прозорими. Він хотів запевнити західних сусідів у тому, що навчання відбуваються не з метою завдання комусь шкоди. Лукашенко запросив спостерігачів з семи країн (України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії), а також представників ООН, ОБСЄ, НАТО та Червоного Хреста для моніторингу тієї частини навчань «Захід-2017», яка відбувалася на території Білорусі. Він намагався переконати Україну, Польщу та балтійські країни у тому, що територію Білорусі не будуть використовувати для захоплення чи залякування цих країн.

Це настільки обурило російську владу, що Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу не відвідували Білорусь впродовж навчань. Російське військове командування навіть не лишилося на урочисту вечерю з нагоди завершення навчань.

Лукашенко задніх не пас – у відповідь він скасував уже заплановану зустріч з Путіним. Після завершення навчань він оголосив своє бажання покращити відносини з Заходом.

Атмосфера підготовки до навчань «Захід-2021», м’яко кажучи, трошки більш загрозлива. Жорстокі репресії після суперечливих виборів 2020 року, перехоплення рейсу 4987 Ryanair і викрадення активіста Романа Протасевича – це все зробило диктатора персоною нон грата на Заході. Йому нікуди йти, крім Кремля.

Лукашенко активно демонструє свою лояльність Москві: перетворює Білорусь у новий фронт російської війни проти України, погрожує розірвати ланцюги постачання між Європою та Азією і використовує мігрантів для шантажу Литви.

Росія також поступово збільшувала свою політичну, економічну та військову присутність у Білорусі. Дві країни провели рекордну кількість військових тренувань протягом підготовки до «Захід-2021». Ротація російських військ у Білорусі настільки безперервна, що де-факто у Білорусі існує постійна російська військова присутність.

Росія та Білорусь планують заснування трьох спільних військових тренувальних центрів. Два будуть у Росії: в Нижньо-Новгородській та Калінінградській областях. Ще один – у Білорусі, в Гродненській області, яка межує з членами НАТО: Польщею та Литвою. Видається, Лукашенко готовий погодитися на утворення нової російської авіаційної бази на території Білорусі. Це важливо, адже йому довго не подобалася ця ідея.

Хоча б через це західні військові планувальники мають недосипати ночі. Але й на цьому не все – російські війська все ще перебувають у близькості до українсько кордону, нібито для підготовки до навчань «Захід-2021». У квітні російський міністр оборони відправив війська до українського кордону, чим спричинив побоювання нового наступу. Шойгу згодом наказав їм повернутися у місця постійної дислокації. За інформацією України, близько 80% військових та обладнання лишилися у прикордонній зоні.

Усі ці сигнали свідчать про те, що «Захід-2021» суттєво відрізнятиметься від навчань у 2017 році. Цілком ймовірно, що НАТО, Україна та західні сусіди Білорусі матимуть напружений вересень.

Браян Вітмор – оглядач Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у Празі, автор англомовного блогу «Вертикаль влади», в якому він висловлює власні погляди щодо політики Кремля, які не обов’язково збігаються з міркуваннями редакції. Follow@PowerVertical

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода.

Передрук здійснено з дозволу «Атлантичної ради» США